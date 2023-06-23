Психолог назвал единственный способ не позволять собой манипулировать

Михаил Лабковский затронул вопрос манипулирования со стороны близких. Психолог констатирует, что "постоянно сидеть с бумажкой и ручкой на свидании и проводить психологическое расследование — так себе идея". Да и в этом просто нет смысла. Потому как есть один и самый верный способ не попадаться на манипуляции. По мнению Лабковского, для этого нужно лишь доверять себе, пишет портал Super.

"Не пытайтесь влезть в голову мужчине или женщине, а сфокусируйтесь на собственных ощущениях. Вас что-то задело в общении? Хочется уйти? Чувствуете раздражение и дискомфорт? Этого достаточно. Помните простое правило: если вам кажется, то вам не кажется", — объясняет психолог в своем Telegram-канале.

Однако важно не впадать при этом в паранойю, отмечает эксперт и приводит пример, как рассуждать не надо: