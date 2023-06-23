Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Психолог назвал единственный способ не позволять собой манипулировать

Психолог назвал единственный способ не позволять собой манипулироватьФото из социальных сетей

Михаил Лабковский затронул вопрос манипулирования со стороны близких. Психолог констатирует, что "постоянно сидеть с бумажкой и ручкой на свидании и проводить психологическое расследование — так себе идея". Да и в этом просто нет смысла. Потому как есть один и самый верный способ не попадаться на манипуляции. По мнению Лабковского, для этого нужно лишь доверять себе, пишет портал Super.

"Не пытайтесь влезть в голову мужчине или женщине, а сфокусируйтесь на собственных ощущениях. Вас что-то задело в общении? Хочется уйти? Чувствуете раздражение и дискомфорт? Этого достаточно. Помните простое правило: если вам кажется, то вам не кажется", — объясняет психолог в своем Telegram-канале.

Однако важно не впадать при этом в паранойю, отмечает эксперт и приводит пример, как рассуждать не надо:

"Он что, клеил официантку, чтобы меня позлить? Она что, намекнула, что ей нужны мои деньги? Нет, дорогие мои".

Правильная тактика, по мнению Михаила, не пытаться понравиться или угодить партнеру в ущерб своим чувствам.

"Если он или она склонны добиваться желаемого манипуляциями, на вас так и будут кататься, как бы вы ни старались быть хорошими. А когда вы находитесь в контакте с собой и своими чувствами, то, поверьте, никакие манипуляции вас не возьмут", — заверил Лабковский.

...

  • 0

Популярное

Последние новости