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Жительница Коми поверила телефонным мошенникам и потеряла почти 800 тысяч рублей

Жительница Коми поверила телефонным мошенникам и потеряла почти 800 тысяч рублей Фото "Про Город Сыктывкар"

50-летняя воркутинка стала жертвой обмана. У женщины украли почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.

Как выяснилось, жительнице Заполярья позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Незнакомец заявил, что якобы с ее счета пытаются снять деньги. После чего попросил женщину установить на смартфон некое приложение для “защиты” финансов. После этого аферист смог получить удаленный доступ к телефону горожанки. Затем злоумышленник списал все средства со счета женщины. Жительница Воркуты потеряла 790 тысяч рублей. 

Полицейские установили, что номер незнакомца зарегистрирован в Новосибирской области. 

По данному факты возбудили уголовное дело. 

Напомним, жительница Воркуты два раза ударила ножом в ягодицу человека, чтобы разрешить конфликт. 

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