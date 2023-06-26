Жительница Коми поверила телефонным мошенникам и потеряла почти 800 тысяч рублей

50-летняя воркутинка стала жертвой обмана. У женщины украли почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.

Как выяснилось, жительнице Заполярья позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Незнакомец заявил, что якобы с ее счета пытаются снять деньги. После чего попросил женщину установить на смартфон некое приложение для “защиты” финансов. После этого аферист смог получить удаленный доступ к телефону горожанки. Затем злоумышленник списал все средства со счета женщины. Жительница Воркуты потеряла 790 тысяч рублей.