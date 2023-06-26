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В Коми женщина ударила ножом в ягодицу человека, чтобы остановить конфликт

В Коми женщина ударила ножом в ягодицу человека, чтобы остановить конфликт Фото "Про Город Сыктывкар"

Жительница Воркуты, чтобы остановить конфликт, ударила человека ножом в ягодицу. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. 

Как выяснилось, 36-летняя жительница Заполярья 11 февраля 2023 года во дворе дома № 28Б по улице Суворова попыталась разрешить конфликт между потерпевшим и ее сожителем. Женщина была в алкогольном опьянении. Она ударила ножом потерпевшего не менее двух раз в ягодицу. 

Жительница Воркуты ранее не была судима. Она полностью признала свою вину, ее дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. 

Мировой судья приговорил женщину к 200 часам обязательных работ. 

Приговор еще не вступил в законную силу. 

Напомним, у бывшей жены Вячеслава Гайзера суд проверит все имущество

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