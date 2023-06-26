В Коми женщина ударила ножом в ягодицу человека, чтобы остановить конфликт

Жительница Воркуты, чтобы остановить конфликт, ударила человека ножом в ягодицу. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Как выяснилось, 36-летняя жительница Заполярья 11 февраля 2023 года во дворе дома № 28Б по улице Суворова попыталась разрешить конфликт между потерпевшим и ее сожителем. Женщина была в алкогольном опьянении. Она ударила ножом потерпевшего не менее двух раз в ягодицу.