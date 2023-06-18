Суд проверит всю собственность бывшей жены Гайзера

Арбитраж проверит всё имущество бышей жены экс-главы Коми. Об этом сообщает Комиионформ.

12 апреля 2023 года Гайзера признали банкротом. Его долг имущественному и земельному Комитету составляет более одного миллиарда, а имущество должно быть реализовано до 9 августа этого же года. Ранее его посадили на 11 лет и дали штраф в 160 миллионов рублей.