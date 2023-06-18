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Суд проверит всю собственность бывшей жены Гайзера

Суд проверит всю собственность бывшей жены ГайзераФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Арбитраж проверит всё имущество бышей жены экс-главы Коми. Об этом сообщает Комиионформ.

12 апреля 2023 года Гайзера признали банкротом. Его долг имущественному и земельному Комитету составляет более одного миллиарда, а имущество должно быть реализовано до 9 августа этого же года. Ранее его посадили на 11 лет и дали штраф в 160 миллионов рублей.

9 февраля 2023 года Наталья Гайзер развелась со своим мужем. Теперь суд проверит её движимое и недвижимое имущество. Вся информация о её накоплениях нужна для того, чтобы выявить, что они нажили вместе с Вячеславом Михайловичем. Всё, что будет являться собственность Гайзера будет продано, а деньги пойдут в уплату долга.

Суд удовлетворил просьбу о проверке документов.

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