В Сыктывкаре пенсионер на иномарке сбил мужчину на мопеде. Об этом сообщает ГИБДД по Республике Коми.
Авария случилось 25 июня в 12:11 на регулируемом перекрестке улиц Первомайская и Куратова. Водитель — 69-летний мужчина за рулем “Рено Датсун” поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и не уступил дорогу мопеду, который ехал во встречном направлении. В результате произошло столкновение.
В ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта — мужчина 1987 года рождения. У него диагностировали перелом поясничного позвонка, закрытую травму грудной клетки. Его госпитализировали. Водитель мопеда был в шлеме.
Стаж водителя иномарки — с 2001 года.
Напомним, в Ухте 24 июня случилось страшное ДТП: иномарка врезалась в автобус с пассажирами. Пострадали четыре пассажира общественного транспорта.