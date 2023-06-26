В Сыктывкаре пенсионер на иномарке сбил мужчину на мопеде. Об этом сообщает ГИБДД по Республике Коми.

Авария случилось 25 июня в 12:11 на регулируемом перекрестке улиц Первомайская и Куратова. Водитель — 69-летний мужчина за рулем “Рено Датсун” поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и не уступил дорогу мопеду, который ехал во встречном направлении. В результате произошло столкновение.