При пожаре в Выльгорте эвакуированы 50 человек, двое спасены

В Выльгорте сгорела одна из квартир в доме №4 по улице СПТУ-2. Об этом сообщили очевидцы.

Пожар начался вчера вечером, 25 июня, около половины девятого вечера. По фото видно, что огонь пылал на четвертом этаже. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные.