При пожаре в Выльгорте эвакуированы 50 человек, двое спасены

В Выльгорте сгорела одна из квартир в доме №4 по улице СПТУ-2. Об этом сообщили очевидцы.
Пожар начался вчера вечером, 25 июня, около половины девятого вечера. По фото видно, что огонь пылал на четвертом этаже. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные.
Как сообщил Комиинформ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Коми, до прибытия пожарной бригады самостоятельно из дома эвакуировались 50 жильцов, еще двоих спасли огнеборцы.
Уже через полтора часа огонь полностью ликвидировали, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания жилого помещения устанавливаются дознавателями Госпожнадзора.
Напомним, ранее в столице региона серьезный пожар случился в заброшенной пятиэтажке. Дом на Октябрьском проспекте напротив бани №4 загорелся около 19 часов 22 июня. Пламенем охватило 600 квадратных метров здания. На ликвидацию огня у пожарных ушло почти пять часов.