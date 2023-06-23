600 квадратных метров: стали известны подробности пожара в сыктывкарском общежитии

Площадь пожара в общежитии на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре составила 600 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Коми.

Пожар в общежитии на Октябрьском проспекте вспыхнул 22 июня в 19:18. На место вскоре прибыли пожарные-спасатели, но потушить пламя удалось только в 23:35. К счастью, обошлось без пострадавших. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.