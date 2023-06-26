Elman высказался об отмене своего выступления в Сыктывкаре

В субботу, 24 июня, в Республике Коми отменили все массовые мероприятия, в том числе выступление певца Еlman. Концертная программа должна была стать частью масштабного празднования республиканского выпускного "Твои облака".

Эльман Зейналов (полное имя артиста), воспользовавшись внеплановым выходным, прогулялся по столице региона, послушал пианистов в Кировском парке, прошелся по набережной. Тематические сториз он опубликовал в своих социальных сетях. Артист призвал горожан, уговорить организаторов не отменять концерт, а перенести его на другую дату.