В одном из сел Коми сгорело заброшенное здание

В селе Ношуль Прилузского района Республики Коми сгорело заброшенное здание. Об этом сообщает МЧС региона.
Возгорание произошло 25 июня в селе Ношуль по улице Калинина. По словам очевидцев, здание принадлежало бывшему сельпо.
Когда пожарно-спасательные службы прибыли на место происшествия, постройка уже была охвачена вся огнем. Пожар удалось ликвидировать.
По данным МЧС, пострадавших людей нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 22 июня в Сыктывкаре горело знаменитое пятиэтажное заброшенное здание напротив бани №4 по Октябрьскому проспекту. Возгорание произошло на крыше бывшего общежития. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.