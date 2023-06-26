В одном из сел Коми сгорело заброшенное здание

В селе Ношуль Прилузского района Республики Коми сгорело заброшенное здание. Об этом сообщает МЧС региона. Возгорание произошло 25 июня в селе Ношуль по улице Калинина. По словам очевидцев, здание принадлежало бывшему сельпо.

Когда пожарно-спасательные службы прибыли на место происшествия, постройка уже была охвачена вся огнем. Пожар удалось ликвидировать.

По данным МЧС, пострадавших людей нет. Причина пожара устанавливается.