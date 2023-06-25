В сети появился эскиз моста, который построят в Коми

Появился эскиз моста на трассе Сыктывкар- Нарьян-Мар. Его в своём телеграмм-канале опубликовал глава НАО Юрий Бездудный.

Первоначально длина моста через реку Печору должна была быть 2 километра, но пришли к решению больше чем в 5 км. Это строительство вошло в федеральный перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023-2027 годах. Уже есть представление, каким будет мост. Работа по подготовке проекта будет выполнена до конца 2024 года. Заключен договор между организациями “УправдорКоми” и “Мосгипротранс”.