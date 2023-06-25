В одном из заказников Коми рыбаку выписали штраф за пойманного хариуса

1 апреля 2023 года прошла проверка на реке Унье. На территории природного заказника сотрудниками Росрыболовства был пойман рыбак, который выловил 26-сантиметрового хариуса. По правилам промысловый размер этой рыбы 28-сантиметров. Ущерб, нанесённый мужчиной, оценили в 925 рублей. Теперь любителю рыбалки выписали штраф в 3 тысячи рублей.

Напомним, что в 2022 году за такое же нарушение был оштрафован мужчина из Пермского края. Он рыбачил в заказнике на реке Пижма Усть-Цилемского района и также поймал хариусов. Тогда рыбак тоже был оштрафован на 3 тысячи рублей.