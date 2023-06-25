В Коми произошло7 пожаров

В Коми за 23 июня произошло 7 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми. Пожары происходили не только в Сыктывкаре, но и в других районах Коми: Воркутинском, Сосногорском, Сыктывдинском и Усть-Куломском. Никто не пострадал.

В Сыктывкаре возгорание было в подъезде дома на улице Коммунистической. Вызов в пожарную часть был в 08:39, в 08:50 уже всё потушили. Поврежден только электрический щит.

В Воркуте за день произошло два пожара, оба в п.Воргашор. В 11:40 поступил звонок о возгорании на улице Энтузиастов, причины случившегося выясняются. В 12:25 уже всё потушили. А в 12:40 вновь поступило сообщение о пожаре на той же улице. В 13:06 возгорание в доме 2 корпус 5 было ликвидировано.

В Усть-Куломе и Выльгорте горели частные дома. В первом случае это было на улице Центральной, площадь пожара составила 144м2. А в Выльгорте горели сразу два дома, причиной возгорания была неисправность электрооборудования.

В Сосногорском районе пожар случился на ст.Нибель. Горело неэксплуатируемое здание.