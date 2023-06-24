Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение бойцов ЧВК

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял предложение "об остановке движения вооруженных лиц компании на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения". Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

По данным Минска, утром Владимир Путин поговорил с Лукашенко и рассказал ему о ситуации с "Вагнером" на юге России. Политики договорились о совместных действиях. Далее Лукашенко по согласованию с Путиным созвонился с Пригожиным, переговоры велись в течение всего дня.