Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение бойцов ЧВК

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял предложение "об остановке движения вооруженных лиц компании на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения". Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
По данным Минска, утром Владимир Путин поговорил с Лукашенко и рассказал ему о ситуации с "Вагнером" на юге России. Политики договорились о совместных действиях. Далее Лукашенко по согласованию с Путиным созвонился с Пригожиным, переговоры велись в течение всего дня.
"В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин обратился к жителям страны с экстренным заявлением.