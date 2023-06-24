Василиса Володина дала россиянам важный совет на фоне происходящих тревожных событий

"Приспособиться к новой обстановке сегодня помогут полезные дела, а отдохнуть и расслабиться – диета и мелкие бытовые хлопоты", – астролог дала совет в своем Telegram-канале.

Известный эксперт по толкованию звезд Василиса Володина дала прогноз на субботу, 24 июня. На фоне происходящих событий, которые тревожат граждан России, она дала рекомендацию, как абстрагироваться, сообщает портал sportkp.ru .

Напомним также, недавно Василиса Володина дала важную информацию для тех, кто давно идет к какой-то глобальной цели. Например покупке недвижимости. Она представила список дат рождения людей, который этой цели добьются уже в ближайшее время.