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Василиса Володина дала россиянам важный совет на фоне происходящих тревожных событий

Василиса Володина дала россиянам важный совет на фоне происходящих тревожных событийСкриншот из видео

Известный эксперт по толкованию звезд Василиса Володина дала прогноз на субботу, 24 июня. На фоне происходящих событий, которые тревожат граждан России, она дала рекомендацию, как абстрагироваться, сообщает портал sportkp.ru.

"Приспособиться к новой обстановке сегодня помогут полезные дела, а отдохнуть и расслабиться – диета и мелкие бытовые хлопоты", – астролог дала совет в своем Telegram-канале.

Напомним также, недавно Василиса Володина дала важную информацию для тех, кто давно идет к какой-то глобальной цели. Например покупке недвижимости. Она представила список дат рождения людей, который этой цели добьются уже в ближайшее время.

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