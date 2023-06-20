Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто достигнет своей цели летом 2023 года

Звезды сулят многим скорое исполнение их желаний. В своем Telegram-канале Василиса Володина обратилась к тем, у кого в ближайшее время будет достигнута глобальная цель, к которой человек, возможно, шел многие годы, пишет портал Super.
Так, Василиса назвала даты рождения тех счастливчиков, везунчиков или упорных достигаторов, у которых этим летом, наконец, по всем фронтам сложатся идеальные обстоятельства для приобретения собственной недвижимости. Василиса Володина отметила, что родившимся в эти дат:
"В ближайшее время, до осени, можно и даже нужно покупать недвижимость, жизнь им дает зеленый свет: проволочек с поиском и оформлением объекта не будет, а риски и хлопоты минимальны", — рассказала астролог.
Астролог уточнила, что это касается покупки в любом городе Земли. Желаем найти себя в списках ниже.