Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто достигнет своей цели летом 2023 года

Звезды сулят многим скорое исполнение их желаний. В своем Telegram-канале Василиса Володина обратилась к тем, у кого в ближайшее время будет достигнута глобальная цель, к которой человек, возможно, шел многие годы, пишет портал Super.

Так, Василиса назвала даты рождения тех счастливчиков, везунчиков или упорных достигаторов, у которых этим летом, наконец, по всем фронтам сложатся идеальные обстоятельства для приобретения собственной недвижимости. Василиса Володина отметила, что родившимся в эти дат: