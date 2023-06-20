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Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто достигнет своей цели летом 2023 года

Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто достигнет своей цели летом 2023 годаФото из соцсетей

Звезды сулят многим скорое исполнение их желаний. В своем Telegram-канале Василиса Володина обратилась к тем, у кого в ближайшее время будет достигнута глобальная цель, к которой человек, возможно, шел многие годы, пишет портал Super.

Так, Василиса назвала даты рождения тех счастливчиков, везунчиков или упорных достигаторов, у которых этим летом, наконец, по всем фронтам сложатся идеальные обстоятельства для приобретения собственной недвижимости. Василиса Володина отметила, что родившимся в эти дат:

"В ближайшее время, до осени, можно и даже нужно покупать недвижимость, жизнь им дает зеленый свет: проволочек с поиском и оформлением объекта не будет, а риски и хлопоты минимальны", — рассказала астролог.

Астролог уточнила, что это касается покупки в любом городе Земли. Желаем найти себя в списках ниже.

Фото: Telegram-канал Василисы Володиной

Фото: Telegram-канал Василисы Володиной

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