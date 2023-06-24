Трое жителей Коми потеряли из-за мошенников почти 900 тысяч рублей

Сразу трое жителей Коми стали жертвой телефонных мошенников. В общей сложности обманутые граждане потеряли почти 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Всем потерпевшим позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, настоятельно рекомендовал установить приложение якобы для сохранения своих средств от мошенников. Поддавшись уговорам злоумышленника, наивные граждане скачали вредоносное приложение и тем самым открыли мошенникам доступ к счетам онлайн банка.