Трое жителей Коми потеряли из-за мошенников почти 900 тысяч рублей

Сразу трое жителей Коми стали жертвой телефонных мошенников. В общей сложности обманутые граждане потеряли почти 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Всем потерпевшим позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, настоятельно рекомендовал установить приложение якобы для сохранения своих средств от мошенников. Поддавшись уговорам злоумышленника, наивные граждане скачали вредоносное приложение и тем самым открыли мошенникам доступ к счетам онлайн банка.
Самые большие потери понесла пенсионерка из Сысольского района. Со счетов женщины списали 744 тысячи рублей. Пострадавшая призналась, что слышала о подобной схеме обмана, но растерялась от неожиданности и попалась на уловку. Аферистам также удалось обмануть 19-летнюю студентку из Сыктывкара и 32-летнего машиниста из Учть-Вымского района. В общей сложности на двоих они лишились чуть больше 140 тысяч рублей. По всем фактам МВД по Коми возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).