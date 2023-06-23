Названа дата открытия главного пляжа Сыктывкара

Пляж в местечке Кируль в столице Коми начнет работать с 24 июня. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Коми Сергей Аладинский.

Спикер заверил, что что после начала карантина из-за птичьего гриппа на пляже провели все необходимые мероприятия. Новых случаев заражения птиц там не регистрировали и Минсельхоз снял ограничения с места отдыха.