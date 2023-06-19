С главного пляжа Сыктывкара снимут карантин

С пляжа в столице Коми снимут карантин по птичьему гриппу. Хотя точной даты пока нет, Минсельхоз продолжает оценку ситуации. Об этом рассказал замначальника отдела обеспечения эпизоотического благополучия Минсельхоза Коми Эдуард Волков в эфире "Коми гор".
По словам специалиста, вся домашняя птица в районе Кируля в Сыктывкаре и в Корткеросском районе вакцинирована от птичьего гриппа. Речь идет о 703 животных в 67 подворьях. Он также пообещал направить администрации города информацию о том, что ограничения можно снять, ведь в очаге заражения все мероприятия уже завершены.
По новым случаям будет проведена повторная вакцинация. Также Эдуард Волков отметил, что опасность все же остается на высоком уровне, так как заболевание зафиксировано среди диких птиц, в связи с чем контролировать его сложно. Сейчас проводятся рейды по выявлению больных птиц, но специалисты все равно действуют уже по факту.
Заноса гриппа к домашней птице, тем не менее, удалось не допустить, хотя риск был.