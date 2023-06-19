С главного пляжа Сыктывкара снимут карантин

С пляжа в столице Коми снимут карантин по птичьему гриппу. Хотя точной даты пока нет, Минсельхоз продолжает оценку ситуации. Об этом рассказал замначальника отдела обеспечения эпизоотического благополучия Минсельхоза Коми Эдуард Волков в эфире "Коми гор".

По словам специалиста, вся домашняя птица в районе Кируля в Сыктывкаре и в Корткеросском районе вакцинирована от птичьего гриппа. Речь идет о 703 животных в 67 подворьях. Он также пообещал направить администрации города информацию о том, что ограничения можно снять, ведь в очаге заражения все мероприятия уже завершены.