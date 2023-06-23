За неделю в Коми от клещей пострадали 40 детей

В Коми с 16 по 22 июня за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 235 человек, в том числе 40 детей. Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 1882 пострадавших от укусов клещей, в том числе 335 детей, сообщает Роспотребнадзор РК.

Лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" и Минздрава РК было проведено 231 исследование, из них в 5 обнаружен вирус клещевого вирусного энцефалита, в 34 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.