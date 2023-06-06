В Коми распространился клещевой энцефалит

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, в регионе значительно вырос уровень заболеваемости клещевыми инфекциями. Как следует из доклада ведомства, в 2022 году в Коми зафиксировано 15 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и 7 - иксодовым клещевым боррелиозом. Отметим, в регионе показатель заболеваемости клещевыми инфекциями превышают среднероссийский в 1,4-2,5 раза. Только за прошлый год в медицинские учреждения с жалобой на укус клеща обратилось 2982 человека, причём 1337 из них пришлись на июнь.



Ранее в Койгородском районе жителя укусил инфицированный клещ. Пациенту диагностировали болезнь Лайма или клещевого боррелиоза. Это первый случай заражения, зафиксированный в 2023 году.



Напомним, ученые выделяют целый ряд инфекций, переносчиками которых является клещ, среди них: энцефалит, сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка. Причем от одного укуса насекомого можно заразиться сразу несколькими заболеваниями.