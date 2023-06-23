В Коми 24 июня запрещена розничная торговля алкоголем

По информации регионального Минсельхоза, в Коми в последнюю субботу июня запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с Днем молодежи. Ранее ограничение распространялось на три дня, сам праздник и последующие два выходных.

Как пояснили в министерстве, 22 июня в республике вступил в силу новый закон №34-РЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми "Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции, а также ограничений при розничной продаже безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Коми". Корректировка коснулась количества дней, когда розничная торговля алкоголем запрещена. В 2023 году купить спиртное нельзя будет только 24 июня (суббота), на сам праздник и последующее воскресенье ограничения не распространяются.