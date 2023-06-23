В сыктывкарской Орбите площадку для собак оборудуют трамплином, барьерами и горкой

Площадку для выгула собак в микрорайоне Орбита Сыктывкара оборудуют трамплином, змейкой и различными барьерами. Об этом сообщает БНК. На портале госзакупок появилась информация об аукционе от Департамента финансов администрации Сыктывкара. Торги запланированы на 30 июня. Заказчик — управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии - предоставит дизайн-проект подрядчику после заключения контракта, при этом максимальный бюджет будущей площадки не должен превышать 1, 2 миллиона рублей.

На сайте указаны ориентировочные конструкции, которые должны быть оборудованы на месте, среди них: трамплин, змейка, тоннель-домик, различные барьеры (с покрышкой, в виде сот), пологая горка, лестница. Кроме этого, для владельцев четвероногих установят информационный стенд, поставят скамейки с привязью для животных и урны.