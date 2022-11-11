"Почему их не строят в микрорайонах?": сыктывкарцы высказались о новой площадке для собак

В Сыктывкаре начали строить новую площадку для выгула собак. Для города это будет уже третье место, где можно легально поиграть со своими питомцами. Корреспондент портала “Про Город” узнал, что думают владельцы собак на счет новой площадки.

Новая площадка для выгула собак появится возле дома №16а на улице Петрозаводской. Сейчас рабочие только начали отстраивать площадку. Подрядчик обещал выполнить работу до 30 ноября 2022 года. На проект выделили 1,3 миллиона рублей. Будущая площадка должна быть огорожена металлическим забором. Там установят четыре опоры со светильниками и бордюры, а тротуар асфальтируют.

Свое мнение по поводу новой площадки высказали владельцы собак:

“Я считаю, что такая площадка необходима для Сыктывкара. У нас по городу их всего две и это смешно с учетом количества владельцев собак. Поэтому, где бы ни была эта площадка, на нее будут приходить люди. Очень жаль, что такие площадки не строят в микрорайонах города. У нас в Эжве ее нет и доехать до площадки, которая находится в городе, нецелесообразно”, — прокомментировала Лия Леонова, которая занимается передержкой собак.