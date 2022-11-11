"Почему их не строят в микрорайонах?": сыктывкарцы высказались о новой площадке для собак

В Сыктывкаре начали строить новую площадку для выгула собак. Для города это будет уже третье место, где можно легально поиграть со своими питомцами. Корреспондент портала “Про Город” узнал, что думают владельцы собак на счет новой площадки.
Новая площадка для выгула собак появится возле дома №16а на улице Петрозаводской. Сейчас рабочие только начали отстраивать площадку. Подрядчик обещал выполнить работу до 30 ноября 2022 года. На проект выделили 1,3 миллиона рублей. Будущая площадка должна быть огорожена металлическим забором. Там установят четыре опоры со светильниками и бордюры, а тротуар асфальтируют.
Свое мнение по поводу новой площадки высказали владельцы собак:
“Я считаю, что такая площадка необходима для Сыктывкара. У нас по городу их всего две и это смешно с учетом количества владельцев собак. Поэтому, где бы ни была эта площадка, на нее будут приходить люди. Очень жаль, что такие площадки не строят в микрорайонах города. У нас в Эжве ее нет и доехать до площадки, которая находится в городе, нецелесообразно”, — прокомментировала Лия Леонова, которая занимается передержкой собак.
“Такие площадки необходимы городу так же, как детские площадки и парковки для автомобилей. В городе должно быть много таких площадок, а не одна и даже не две. Сейчас все гуляют там, где им удобно. Было бы проще ввести культуру убирания экскрементов за своими питомцами в пакетики, оборудовать специальные урны и диспенсеры с мешочками для уборки по городу”, — отметила владелица двух собак, Ольга Шуктомова, которая так же занимается тем, что показывает собак на выставках.
“Сейчас очень много сыктывкарцев, которые недовольны собачниками. Поэтому выделение места для сбора любителей собак очень важен для города. Также это большой плюс для собачников: в таких местах мы можем заводить новые знакомства, это своего рода кружок по интересам”, — поделилась волонтер сыктывкарского приюта для собак “Друг” Алла.
Некоторые владельцы собак считают, что место для площадки выбрано не совсем удачно.
“Относительно неплохое место, единственное, что близко дорога, неосторожность владельцев или других людей может привести к беде. Собака может выбежать на дорогу и попасть под колеса автомобиля”, — отметила волонтер Алла.
Напомним, что в 2018 году в Сыктывкаре построили первую площадку для выгула собак в Мичуринском парке. Через год появилась вторая — в парке Строитель.