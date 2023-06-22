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В технике Apple у пользователей из России нашли шпионский имплант TriangleDB

В технике Apple у пользователей из России нашли шпионский имплант TriangleDBФото из архива "Pro Города"

Киберпреступники использовали TriangleDB — шпионский имплант, работающий в памяти устройства, для сбора данных жертв в ходе целевой атаки на устройства Apple, сообщили эксперты из "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает ТАСС.

Имплант внедряется после успешной эксплуатации уязвимости ядра, чтобы получить привилегии суперпользователя на iOS-устройстве. Он может выполнять 24 команды, позволяющие злоумышленникам создавать, изменять, красть и удалять файлы с телефона, управлять процессами на смартфоне, извлекать элементы связки ключей для сбора учетных данных и вести мониторинг геолокации жертвы. При перезагрузке устройства все следы работы импланта удаляются.

Напомним, недавно стало известно, что в России планируется запуск пилотного проекта защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны через персональный идентификатор. В этой защищенной сети будут предоставляться только безопасные и проверенные сервисы, принадлежащие компаниям, соблюдающим требования действующего законодательства. Согласно заявлениям экспертов, в РФ уже построена необходимая инфраструктура для защиты граждан от опасного контента.

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