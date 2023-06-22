В технике Apple у пользователей из России нашли шпионский имплант TriangleDB

Киберпреступники использовали TriangleDB — шпионский имплант, работающий в памяти устройства, для сбора данных жертв в ходе целевой атаки на устройства Apple, сообщили эксперты из "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает ТАСС.

Имплант внедряется после успешной эксплуатации уязвимости ядра, чтобы получить привилегии суперпользователя на iOS-устройстве. Он может выполнять 24 команды, позволяющие злоумышленникам создавать, изменять, красть и удалять файлы с телефона, управлять процессами на смартфоне, извлекать элементы связки ключей для сбора учетных данных и вести мониторинг геолокации жертвы. При перезагрузке устройства все следы работы импланта удаляются.