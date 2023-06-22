Будут как в раю: Глоба назвала Знаки, которым невероятно повезет в июле

Лето 2023 года для большинства знаков зодиака стал одним из самых везучих моментов в жизни, а если еще не стал, то обязательно будет в ближайшее время. Как сообщает астролог и ведущая Тамара Глоба, к кому-то фортуна поворачивается лицом, значит к кому-то в этот момент - спиной, проходит время и все меняется на 180 градусов. В ближайшие пару недель удача будет стоять лицом сразу к трем знакам и улыбаться, эти знаки Глоба и назвала. Овны

Овны будут верить в себя и в итоге смогут преодолеть задачи, которые кажутся трудными или невероятными. В результате представители данного знака зодиака окажутся на пути к успеху. А их семья будет им помогать. Их ценные наставления и советы очень важны.

Близнецы

С 21 июня и минимум до середины второго летнего месяца Близнецам будет везти в любви. Если вы устали от одиночества, приводите себя в порядок и отправляйтесь на свидание. Рожденных под этим знаком ждут чудесные встречи. В этот период вполне благоприятно вы можете выходить замуж, жениться и планировать рождение нового ребенка.

Весы

Весы разрешат все споры и обретут мир в ближайшие недели. В вашей жизни сейчас процветают мир и гармония, использовать их успешно можно для отпуска, поездок и встреч с друзьями. Удача в денежных и карьерных делах будет сопутствовать вам.