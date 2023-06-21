Прольют реки слез: Глоба предсказала полосу несчастий одному из знаков зодиака

Астролог и ведущая Тамара Глоба объявила одному из знаков зодиака предупреждение на конец июня. Тех, кто родился под созвездием Стрельца, ждет черезда несчастий, которая заставит их пролить немало слез.
Этот период в жизни представителей знака опасен риском совершить такие ошибки, последствия от которых вы будете разгребать очень долго. Стрельцов подстерегают как большие потери денег, так и сложности на личном фронте. В какой-то момент вам даже захочется сбежать или уехать подальше. Но именно этого звезды делать не советуют. Иначе вы можете еще сильнее испортить себе жизнь.
Ранее астролог заявила, что вторая половина 2023 года обещает быть невероятно удачной для некоторых россиян. Какие знаки попали в список везунчиков по версии Тамары Глобы, читайте по ссылке.