Прольют реки слез: Глоба предсказала полосу несчастий одному из знаков зодиака

Астролог и ведущая Тамара Глоба объявила одному из знаков зодиака предупреждение на конец июня. Тех, кто родился под созвездием Стрельца, ждет черезда несчастий, которая заставит их пролить немало слез.

Этот период в жизни представителей знака опасен риском совершить такие ошибки, последствия от которых вы будете разгребать очень долго. Стрельцов подстерегают как большие потери денег, так и сложности на личном фронте. В какой-то момент вам даже захочется сбежать или уехать подальше. Но именно этого звезды делать не советуют. Иначе вы можете еще сильнее испортить себе жизнь.