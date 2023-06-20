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В жизни начнется белая полоса: Глоба назвала главных везунчиков второй половины 2023 года

В жизни начнется белая полоса: Глоба назвала главных везунчиков второй половины 2023 годаФото из соцсетей

Вторая половина 2023 года обещает быть невероятно удачной для некоторых россиян. Об этом рассказала популярный астролог и ведущая Тамара Глоба.

Эксперт уерена, ДеваКозерог и Телец будут основными люимчиками удачи все следующие шесть месяцев. Они твердо встанут на ноги, укрепят свои позиции и начнут подниматься в авторитете на работе и в обществе. Это позволит им добиться очень хороших успехов в карьере.

Раки и Рыбы тоже оказались в списке знаков зодиака, которые благословлены удачей, хотя и в меньшей степени. Будут хорошие шансы в вопросах обучения, самосовершенствования и личного развития. Возможны неплохие успехи в любовных и семейных вопросах.

ОвнамВесам и Близнецам не стоит ожидать ярких перемен во второй половине года. Во всех трех созвездиях возможны перемены к худшему в бытовых вопросах и в отношениях с ближайшим окружением. Однако в подавляющем большинстве их жизнь будет нейтральной.

Глоба также предупредила этом ЛьвовСкорпионов и Водолеев — в их жизни все может быть не совсем гладко.

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