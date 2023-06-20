В жизни начнется белая полоса: Глоба назвала главных везунчиков второй половины 2023 года

Вторая половина 2023 года обещает быть невероятно удачной для некоторых россиян. Об этом рассказала популярный астролог и ведущая Тамара Глоба.
Эксперт уерена, Дева, Козерог и Телец будут основными люимчиками удачи все следующие шесть месяцев. Они твердо встанут на ноги, укрепят свои позиции и начнут подниматься в авторитете на работе и в обществе. Это позволит им добиться очень хороших успехов в карьере.
Раки и Рыбы тоже оказались в списке знаков зодиака, которые благословлены удачей, хотя и в меньшей степени. Будут хорошие шансы в вопросах обучения, самосовершенствования и личного развития. Возможны неплохие успехи в любовных и семейных вопросах.
Овнам, Весам и Близнецам не стоит ожидать ярких перемен во второй половине года. Во всех трех созвездиях возможны перемены к худшему в бытовых вопросах и в отношениях с ближайшим окружением. Однако в подавляющем большинстве их жизнь будет нейтральной.
Глоба также предупредила этом Львов, Скорпионов и Водолеев — в их жизни все может быть не совсем гладко.