В жизни начнется белая полоса: Глоба назвала главных везунчиков второй половины 2023 года

Вторая половина 2023 года обещает быть невероятно удачной для некоторых россиян. Об этом рассказала популярный астролог и ведущая Тамара Глоба.

Эксперт уерена, Дева, Козерог и Телец будут основными люимчиками удачи все следующие шесть месяцев. Они твердо встанут на ноги, укрепят свои позиции и начнут подниматься в авторитете на работе и в обществе. Это позволит им добиться очень хороших успехов в карьере.