В Сыктывкаре охранник клуба из-за ревности избил посетителя

По информации пресс-службы регионального МВД, в столице Коми перед судом предстанет 25-летний охранник ночного клуба. Как пояснили в ведомстве, в городскую дежурную часть ОП-1 УМВД России поступило сообщение о драке в ночном клубе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что охранник заведения в порыве ревности избил одного из посетителей. Оказалось, потерпевший танцевал с девушкой, что была симпатична обвиняемому. Охранник избил соперника ногами по голове, от чего последний потерял сознание. Скорая госпитализировала потерпевшего с множественными травмами головы.
Теперь молодого человека обвиняют по статье ч.1 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Парню грозит уголовная ответственность.
Напомним, ранее пожилой сыктывкарец из ревности набросился на соседа. Он нанес ему удар ножом в область ягодицы. Суд приговорил пенсионера к полутора годам колонии строго режима.