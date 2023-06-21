В Сыктывкаре охранник клуба из-за ревности избил посетителя

По информации пресс-службы регионального МВД, в столице Коми перед судом предстанет 25-летний охранник ночного клуба. Как пояснили в ведомстве, в городскую дежурную часть ОП-1 УМВД России поступило сообщение о драке в ночном клубе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что охранник заведения в порыве ревности избил одного из посетителей. Оказалось, потерпевший танцевал с девушкой, что была симпатична обвиняемому. Охранник избил соперника ногами по голове, от чего последний потерял сознание. Скорая госпитализировала потерпевшего с множественными травмами головы.

Теперь молодого человека обвиняют по статье ч.1 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Парню грозит уголовная ответственность.