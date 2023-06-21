В Коми мужчина пообещал пенсионерке отремонтировать квартиру, а после исчез с ее деньгами

В Воркуте против 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Информация об этом появилась на официальном сайте регионального МВД.

Как пояснили в пресс-службе министерства, воркутинка 1963 года рождения обратилась в городской отдел МВД с жалобой о мошенничестве. Пенсионерка планировала заменить окна в своей квартире и связалась с мастером, который на выгодных условиях согласился помочь ей с ремонтом балкона. За работу мужчина попросил 47 тысяч рублей. Получив нужную сумму, злоумышленник предоставил женщине договор, квитанцию об оплате, а после исчез. В течение четырех месяцев мужчина оттягивал сроки, каждый раз, обещая, приступить к работе несколько позднее. В итоге воркутинка обратилась в полицию.