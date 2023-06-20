Отец из Коми стал гостем телешоу "Мужское и женское" и бросил пить

Родители из Троицко-Печорского района Коми пришли в телешоу “Мужское и женское”, чтобы вернуть своих детей. Из сюжета выпуска стало известно, что двоих мальчиков и девочку отобрали у семьи Груздевых из-за их разгульного образа жизни. Журналист портала “Про Город Сыктывкар”, узнал, что стало с героями выпуска после съемок.

Выпуск про семью из Коми вышел 20 июня в 16:00 в эфире Первого канала. Многодетную мать из Троицко-Печорского района лишили родительских прав из-за ненадлежащего ухода за детьми. В выпуске рассказывается, что женщина вела разгульный образ жизни вместе со своим уже бывшим мужем.

На материнский капитал семья смогла купить квартиру. Соседка постоянно жаловалась на шум до четырех утра из-за пьяных посиделок семьи Груздевых. В один день к ним пришли органы опеки и забрали их детей в приют.

Молодые родители обратились за помощью к телевизионщикам, чтобы вернуть своих детей. Однако, по мнению ведущих шоу “Мужское и женское”, мать малышей не сможет восстановить родительские права и вернуть своих мальчиков и девочку. А вот у отца наоборот есть шанс.