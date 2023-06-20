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Семья из Коми стала героями телешоу "Мужское и женское" на Первом канале

Семья из Коми стала героями телешоу "Мужское и женское" на Первом каналеСкриншот из анонса выпуска 20.06.2023 "Мужское и женское"

Жители из Троицко-Печорского района Коми стали героями скандального телешоу “Мужское и женское”. Новый выпуск выйдет 20 июня в 16:00 по Первому каналу.

В сюжете телешоу расскажут о семье из Троицко-Печорского района. В сюжете говорится, что у молодых родителей из-за аморального образа жизни отобрали троих детей. Семья купила квартиру на маткапитал. Мама девочки и двух мальчиков почти каждый день приводила домой своих собутыльников. 

В выпуске родители хотят вернуть своих детей и поэтому поехали на шоу, чтобы им помогли.

Смогли ли они добиться желаемого, станет известно 20 июня в 16:00 на Первом канале. 

Напомним, недавно известный артист из Сыктывкара Владимир Трошев стал участником шоу “Поле чудес” на Первом канале. Музыкант исполнил несколько своих хитов и подарил Леониду Якубовичу коми промысловый календарь. 

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