Семья из Коми стала героями телешоу "Мужское и женское" на Первом канале

Жители из Троицко-Печорского района Коми стали героями скандального телешоу “Мужское и женское”. Новый выпуск выйдет 20 июня в 16:00 по Первому каналу.
В сюжете телешоу расскажут о семье из Троицко-Печорского района. В сюжете говорится, что у молодых родителей из-за аморального образа жизни отобрали троих детей. Семья купила квартиру на маткапитал. Мама девочки и двух мальчиков почти каждый день приводила домой своих собутыльников.
В выпуске родители хотят вернуть своих детей и поэтому поехали на шоу, чтобы им помогли.
Смогли ли они добиться желаемого, станет известно 20 июня в 16:00 на Первом канале.
Напомним, недавно известный артист из Сыктывкара Владимир Трошев стал участником шоу “Поле чудес” на Первом канале. Музыкант исполнил несколько своих хитов и подарил Леониду Якубовичу коми промысловый календарь.