Выяснились подробности ДТП в Ухте, где женщина на "БМВ" прокатила мужчину на капоте

Стали известны подробности ДТП с женщиной, которая прокатила на капоте мужчину. Как сообщили в ГИБДД по Коми, виновница происшествия отказалась от медицинского освидетельствования.
Инцидент произошел 18 июня в Ухте на улице Тиманской около 18:15. По данным ГИБДД, женщина 1983 года рождения на “БМВ” протащила пешехода на капоте. Прохожие вызвали сотрудников ГАИ. Водитель отказывалась выходить из машины, поэтому пришлось выбивать стекло автомобиля. После чего женщину вытащили из иномарки и посадили в машину сотрудников ГАИ.
На видео, которое сняли очевидцы, можно заметить, что сотрудникам ГИБДД пришлось тащить женщину по земле, потому что сама она не шла. От медицинского освидетельствования ухтинка отказалась.
Как стало известно, женщину за год привлекали к ответственности за нарушение ПДД четыре раза. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года.
Мужчина, которого сняли с капота “БМВ”, не сообщал о нанесении физических травм после ДТП, то есть к медикам не обращался.
В социальных сетях под постом про ДТП начали писать, что эта же машина улетела в кювет неделю назад.
Видео задержания женщины-водителя смотрите в телеграм-канале.