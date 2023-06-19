Выяснились подробности ДТП в Ухте, где женщина на "БМВ" прокатила мужчину на капоте

Стали известны подробности ДТП с женщиной, которая прокатила на капоте мужчину. Как сообщили в ГИБДД по Коми, виновница происшествия отказалась от медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел 18 июня в Ухте на улице Тиманской около 18:15. По данным ГИБДД, женщина 1983 года рождения на “БМВ” протащила пешехода на капоте. Прохожие вызвали сотрудников ГАИ. Водитель отказывалась выходить из машины, поэтому пришлось выбивать стекло автомобиля. После чего женщину вытащили из иномарки и посадили в машину сотрудников ГАИ.