В отношении Юрия Пичугина возбудили новое уголовное дело

В Коми в отношении Юрия Пичугина возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.
В отношении лидера преступного сообщества Юрия Пичугина, который ранее получил пожизненный срок, возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии. Эта статья предусматривает до 15 лет колонии и штраф до 5 миллионов рублей.
По данным следствия, Юрий Пичугин прошел процедуру, основанную на традициях и правилах криминальных элементов, в результате чего его признали так называемым вором в законе, что обязывало лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться ему.
Несмотря на задержание и заключение под стражу Пичугин продолжил исполнять роль высшего лица в преступной иерархии лично и через доверенных лиц. При этом Пичугин от своего статуса не отказался ни при задержании, ни после.
По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ, МВД и УФСИН проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.