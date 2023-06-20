В отношении Юрия Пичугина возбудили новое уголовное дело

В Коми в отношении Юрия Пичугина возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

В отношении лидера преступного сообщества Юрия Пичугина, который ранее получил пожизненный срок, возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии. Эта статья предусматривает до 15 лет колонии и штраф до 5 миллионов рублей.