Ремонт тротуара на улице Ленина в центре Сыктывкаре подорожал на миллион рублей

В столице Коми все же благоустроят тротуар рядом с аптекой по улице Ленина. Но вот стоимость его ремонта стала значительно выше — на целый миллион рублей. Об этом сказано на сайте Госзакупок.

На портале опубликовали итоги электронного аукциона по определению подрядчика, который займется ремонтом. Стоимость контракта составила 10,11 миллионов рублей. В конкурсе участвовала только одна организация, документы которой полностью соответствовали требованиям. Подрядчик был готов выполнить работы по начальной стоимости закупки.