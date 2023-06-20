Ремонт тротуара на улице Ленина в центре Сыктывкаре подорожал на миллион рублей

В столице Коми все же благоустроят тротуар рядом с аптекой по улице Ленина. Но вот стоимость его ремонта стала значительно выше — на целый миллион рублей. Об этом сказано на сайте Госзакупок.
На портале опубликовали итоги электронного аукциона по определению подрядчика, который займется ремонтом. Стоимость контракта составила 10,11 миллионов рублей. В конкурсе участвовала только одна организация, документы которой полностью соответствовали требованиям. Подрядчик был готов выполнить работы по начальной стоимости закупки.
Все работы необходимо выполнить до 31 августа 2023 года. При этом заказчик работ должен принять объект и подписать акт о приемке тротуара до 15 сентября 2023 года.