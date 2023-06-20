Из-за крупной задолженности жителю Сыктывкара отключили газ

Житель поселка Верхняя Максаковка в Сыктывкаре остался без газоснабжения из-за накопившейся задолженности. Сумма превысила 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Ухта".

Как пояснили в компании, абонента неоднократно предупреждали о возможных санкциях, просили оплатить квитанции и погасить долг, однако нарушитель все сообщения игнорировал.