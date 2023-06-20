Из-за крупной задолженности жителю Сыктывкара отключили газ

Житель поселка Верхняя Максаковка в Сыктывкаре остался без газоснабжения из-за накопившейся задолженности. Сумма превысила 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Ухта".
Как пояснили в компании, абонента неоднократно предупреждали о возможных санкциях, просили оплатить квитанции и погасить долг, однако нарушитель все сообщения игнорировал.
В результате в соответствии с законодательством в доме отключили газоснабжение, а его возобновление возможно только при полном погашении суммы задолженности, а также оплаты работ по отключению и повторному подключению соответствующего оборудования.
Напомним, в середине июня, 15 числа, в столице Коми сразу на нескольких улицах пахло газом. В районе остановки "Товаров для дома" характерный запах доносился даже в квартиры. Тем не менее в аварийной газовой службе города сообщили, что утечек не зафиксировано. Природу подозрительного запаха так и не выяснили. К концу дня свежий воздух вернулся на улицы столицы региона.