Сыктывкарцы жалуются на запах газа на улицах. Журналисту издания “Про Город” в аварийной газовой службе сообщили, что утечек никаких не было.

15 июня примерно с 14:00 на улице Карла Маркса стало сильно пахнуть газом. Запах не проветривался долгое время.

“Возле остановки “Товары для дома” сильно пахнет газом. Звонила в диспетчерскую службу, сказали, что утечек нет”, — написала подписчица “Про Города”.