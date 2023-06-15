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Сыктывкарцы жалуются на запах газа на улицах

Сыктывкарцы жалуются на запах газа на улицахФото "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарцы жалуются на запах газа на улицах. Журналисту издания “Про Город” в аварийной газовой службе сообщили, что утечек никаких не было.

15 июня примерно с 14:00 на улице Карла Маркса стало сильно пахнуть газом. Запах не проветривался долгое время.

“Возле остановки “Товары для дома” сильно пахнет газом. Звонила в диспетчерскую службу, сказали, что утечек нет”, — написала подписчица “Про Города”.

“На улице Карла Маркса пахнет газом с обеда. Думала, что уже соседи забыли выключить плиту, но открыв окна, аромат стал еще сильнее. Запах идет с улицы. Открыть окна невозможно”, — прокомментировала горожанка. 

В аварийной газовой службе по Сыктывкару сообщили, что утечек не было. 

“Звонков поступает очень много. Проблему пока выясняем. Запах посторонний”, — сообщили в диспетчерской. 

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