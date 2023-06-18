В Ухте женщина прокатила на капоте мужчину, а потом ей выбили стекло авто

В Ухте женщина прокатила на капоте "БМВ" прохожего. Мужчина заметил, что водитель в неадекватном сочтоянии и пытался её остановить, но она всё же продолжила движение.



Происшествие случилось 18 июня в районе 18:10. Ухтинец Андрей Крутиков ехал по Набережной Газовиков. Ему навстречу попалась BMW, на капоте которой был мужчина. Очевидец свернул на улицу Тиманская и начал сигналить, чтобы машина остановилась. Но автомобиль продолжал движение, и тогда Андрею Крутикову пришлось обогнать иномарку и оттормаживать уже своей машиной. BMW всё же удалось остановить у 1 дома улицы Тиманской. За рулём оказалась девушка. Мужчина на капоте кричал, что она пьяная. Андрей вызвал ГАИ и "скорую", а также зафиксировал происходящие на телефон.



Мужчина на капоте сильных травм не получил. Как рассказал очевидец "Про Городу Сыктывкар", у него только была повреждена рука.

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