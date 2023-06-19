Дар судьбы: Глоба назвала знаки, которых ожидает невероятное счастье до конца 2023 года

Первый летний месяц текущего года не просто является месяцем невероятного успеха и ярких событий, но и стал окном в затяжной позитивный период для большинства знаков зодиака. Как отмечает астролог Тамара Глоба, на сегодняшний день уже ясно, что счастье и успех до конца года ждут представителей сразу трех знаков. Водолеи

По мнению астролога, представителям данного знака зодиака необходимо разрешить старые конфликты и урегулировать свои отношения со второй половинкой. Пришло время сделать выбор: расстаться или жениться. В финансовом плане ближайшие полтора месяца - самый благоприятный период для Водолеев. Вы можете смело браться за новые проекты. Также есть потенциал для карьерного роста.

Раки

Для Раков это семейный период. Вам следует найти время и уделить все свое внимание семье и друзьям. На работе, однако, в ближайшие месяцы на вас будет лежать наибольшая ответственность. Представителям этого знака будут поручены большие проекты на работе, а также предстоят важные деловые поездки. Будущее этого людей, рожденных под данным Знаком, зависит от того, как он сам себя проявит. Стоит отметить, что звезды на стороне Рака.

Весы

Одинокие Весы в ближайшие недели встретят человека, который изменит их жизнь. Дела в бизнесе или в карьерной лестнице также будут идти хорошо. Вам нужно быть уверенным в себе и развеять сомнения. Звезды советуют не бояться перемен и принять их. В этом случае перемены будут к лучшему.