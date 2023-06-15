Потери и беды: Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого июнь закончится неудачно

Для людей, которые родились под знаком зодиака Рыб, июнь закончится неудачно — первый месяц лета готовит им много бед. Об этом сообщила Тамара Глоба.
"Есть риск получить серьезную травму, возможны потери и слезы", — заявила российский астролог.
По словам эксперта, к черной полосе лучше подготовиться заранее, чтобы потом не было сильного удара. Отвлечься от плохих мыслей поможет работа. Глоба посоветовала Рыбам погрузиться в процесс с головой, чтобы не думать о плохом.
Напомним, ранее Тамара Глоба назвала главного везунчика второй половины 2023 года. Представители этого созвездия почувствуют себя победителями, у них будет получаться буквально все. Их ждет белая полоса.