Потери и беды: Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого июнь закончится неудачно

Для людей, которые родились под знаком зодиака Рыб, июнь закончится неудачно — первый месяц лета готовит им много бед. Об этом сообщила Тамара Глоба. "Есть риск получить серьезную травму, возможны потери и слезы", — заявила российский астролог.

По словам эксперта, к черной полосе лучше подготовиться заранее, чтобы потом не было сильного удара. Отвлечься от плохих мыслей поможет работа. Глоба посоветовала Рыбам погрузиться в процесс с головой, чтобы не думать о плохом.