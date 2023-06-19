В Коми на пятилетнем ребенке вспыхнула одежда

В Коми республиканской детской клинической больнице раскрыли данные о травмах детей в первые дни лета. 3 июня пострадал ребенок 2018 года рождения. Во время розжига мангала на нем загорелась одежда. Медики диагностировали термический ожог лица, правого предплечья и плеча I – III степени, оказалось повреждено 20% тела. Сейчас он в больнице

В тот же день мальчик 2016 года рождения на даче коснулся режущей поверхности бензопилы. Ребенок получил рваную рану левой стопы. Госпитализация не потребовалась, сообщает "Комиинформ".