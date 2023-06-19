В Коми на пятилетнем ребенке вспыхнула одежда

В Коми республиканской детской клинической больнице раскрыли данные о травмах детей в первые дни лета.
3 июня пострадал ребенок 2018 года рождения. Во время розжига мангала на нем загорелась одежда. Медики диагностировали термический ожог лица, правого предплечья и плеча I – III степени, оказалось повреждено 20% тела. Сейчас он в больнице
В тот же день мальчик 2016 года рождения на даче коснулся режущей поверхности бензопилы. Ребенок получил рваную рану левой стопы. Госпитализация не потребовалась, сообщает "Комиинформ".
Напомним, ранее, 13 июня, стало известно, что из окна многоэтажки выпала девочка. Она погибла на месте. Сейчас по этому делу ведется проверка, выясняются обстоятельства случившегося.