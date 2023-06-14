В Сыктывкаре девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

13 июня в столице Коми произошла страшная трагедия: из окна многоэтажного дома выпала девочка. Она погибла на месте, до приезда скорой помощи. Об этом сообщил "Комиинформ".

Сообщение о жутком происшествии поступило в полицию Сыктывкара в 17:36. По информации правоохранительных органов, это случилось в одном из домов по улице Кутузова. Известно, что девочка 2016 года рождения находилась в квартире со своим восьмилетним братом. В какой-то момент она оперлась на москитную сетку в окне, но так не выдержала и выпала из окна вместе с ребенком.