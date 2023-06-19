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В Коми реализуют проекты деревянного домостроения

В Коми реализуют проекты деревянного домостроенияиз архива ПроГородСыктывкар

В рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава Коми Владимир Уйба обсудил с представителями федеральных министерств и ведомств актуальные стратегические задачи деревянного домостроения. Новые дома помогут решить, в том числе проблемы расселения жильцов аварийных домов.  Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

На обсуждении речь шла в первую очередь о домкомплектах. Принцип технологии прост: детали создают на современном производстве, а после сертифицированные строители возводят из них жилые дома. Напомним, ранее президент России Владимир Путин для расселения аварийных домов поручил шире обращаться к практике именно деревянного домостроения.

Владимир Уйба отметил, что в регионе есть все возможности для выполнения поставленной президентом задачи - это предприятия, которые готовы создавать деревянные домкомплекты, наличие территории для строительства, а также собственное сырье, что значительно снижает себестоимость производства. Тем не менее, ряд проблем остаются нерешенными, и главная из них - отсутствие российского оборудования для производства домкомплектов, а также пиллетов и брикетов, используемых для отопления жилых помещений. 

Уйба заверил, что до конца года в Коми появится первый дом из домкомплектов. Строительство планируется в Воркуте, позже еще несколько зданий построят под Сыктывкаром.

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