В Коми реализуют проекты деревянного домостроения

В рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава Коми Владимир Уйба обсудил с представителями федеральных министерств и ведомств актуальные стратегические задачи деревянного домостроения. Новые дома помогут решить, в том числе проблемы расселения жильцов аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

На обсуждении речь шла в первую очередь о домкомплектах. Принцип технологии прост: детали создают на современном производстве, а после сертифицированные строители возводят из них жилые дома. Напомним, ранее президент России Владимир Путин для расселения аварийных домов поручил шире обращаться к практике именно деревянного домостроения.