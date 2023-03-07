В Коми оперативники изъяли нелегальное оружие

ФСБ в совместной работе с МВД и Росгвардией изъяли у подпольных российских оружейников более сотни единиц оружия. Спецоперации прошли в 34 регионах страны – Республика Коми в их числе. Об этом рассказал ТАСС в Центре общественных связей.

Как стало известно, стражи правопорядка провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников в 34 регионах России, среди которых была и Коми. В рамках проведенных мероприятий изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и зарубежного производства. Также прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации и изготовлению боеприпасов.

