Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг опроверг слухи о своей отставке

Главный архитектор столицы Республики Коми Владимир Рунг опроверг слухи о своей отставке. Напомним, вчера, 18 июня, в местных телеграмм-каналах появилась информация, якобы Рунг подал соответствующее заявление в мэрию Сыктывкара. В качестве причины увольнения авторы сообщения обозначили проблемы с законом архитектора. Однако сам "обвиняемый" заявил Комиинформу, что все распространяемые сведения ложные и в них нет ни единого слова правды.



Отметим, в Сыктывкаре под руководством Рунга ведутся масштабные работы по благоустройству территорий сразу в нескольких район ах города, среди них: Б еличий парк в лесополосе Морозова-Димитрова, спортплощадка для экстремальных видов спорта в поселке Краснозатонский, лыжная база на улице Лесопарковая, а также новый сквер в микрорайоне Лесозавод.



Ранее в столице региона завершилось благоустройство сквера напротив Стефановского собора. Одним из украшений площадки стали скамейки-шайбы, которые местные художники вручную расписали коми-зырянским алфавитом.