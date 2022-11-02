В Сыктывкаре завершают благоустройство сквера напротив Стефановского собора

В настоящее время работа по благоустройству сквера, расположенного напротив Стефановского собора, подходит к завершению. Об этом рассказал главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг. На территории сейчас устанавливают малые объекты архитектуры: скамейки, урны, велопарковку и др. На площадке установлено освещение.