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В Сыктывкаре завершают благоустройство сквера напротив Стефановского собора

В Сыктывкаре завершают благоустройство сквера напротив Стефановского собораФото предоставлено Администрацией Сыктывкара

В настоящее время работа по благоустройству сквера, расположенного напротив Стефановского собора, подходит к завершению. Об этом  рассказал главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг. На территории сейчас устанавливают малые объекты архитектуры: скамейки, урны, велопарковку и др. На площадке установлено освещение.

 

Владимир Рунг объяснил, что работа по благоустройству сквера затянулась в связи с задержкой поставки нужного оборудования. Сейчас эта проблема решена, работы должны завершиться к концу недели.

Немного ранее в сквере высадили декоративные яблони, остролистные клены, кустарники и др.

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