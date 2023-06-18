Житель Коми хотел вернуть возлюбленную и был оштрафован

В Инте мужчина обратился в полицию и был оштрафован. Звонок был ложным. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Интинец две недели был в запое, из-за этого его сожительница ушла от него. Чтобы узнать, где сейчас находится женщина, мужчина позвонил в полицию. Он сказал, что его любимая вместе с подругой уехали с каким-то неизвестным мужчиной на машине.
За заведомо ложны звонок специализированных служб всегда грозит административная ответственность. Гражданин будет должен выплатить штраф от 1 до 1, 5 тысяч рублей.
Теперь житель Коми должен выплатить штраф тысячу рублей за ложный вызов. Мужчина признан виновным, но постановление ещё не вступило в законную силу.
Напомним, что 1 мая специализированные службы также приехали на вызов, который оказался ложным.