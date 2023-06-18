Житель Коми хотел вернуть возлюбленную и был оштрафован

В Инте мужчина обратился в полицию и был оштрафован. Звонок был ложным. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Интинец две недели был в запое, из-за этого его сожительница ушла от него. Чтобы узнать, где сейчас находится женщина, мужчина позвонил в полицию. Он сказал, что его любимая вместе с подругой уехали с каким-то неизвестным мужчиной на машине.