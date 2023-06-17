Глоба: для этих трех знаков зодиака с 17 июня наступает белая полоса, шанс изменить все

С 17 июня по 4 ноября Сатурн станет ретроградным, что положительно скажется на жизни трех знаков зодиака. Многие из вас почувствуют прилив вдохновения, свободу. На некоторые моменты откроются глаза, вы станете честнее с собой и другими. Прогноз опубликовали на сайте "7 дней.ru". Звезды предупреждают, Сатурн - это кармическая планета. Вспомните весь негатив, который вы делали в прошлом. Возможно, придется отвечать за свои поступки. С одной стороны планета наказывает, с другой - щедро одаривает. Некоторые знаки зодиака достигнут желаемого, избавятся от недоброжелателей. Кто-то буквально начнет новую жизнь.

Совет для всех: относитесь к делам серьезно. Сатурн не любит поверхностного отношения. Исключите суету и спешку. Будьте внимательны.

А еще планета отвечает за финансы. У многих будет шанс найти новые источники доходов. Однако транжирить и сорить деньгам не советуют. Лучше начните вести учет своих трат, ведь Сатурн любит порядок.

Особенно благоволить ретроградный Сатурн будет трем знакам зодиака, чья жизнь кардинально изменится.

Близнецы

Присмотритесь к людям, которые вас окружают. На многое в этот период вы взглянете другими глазами. Некоторым Близнецам может понадобиться помощь и уж тогда жизнь покажет, кто настоящий друг, а от кого лучше держаться подальше.

Представителям воздушной стихии следует с уважением относиться к своим родственникам и близкому кругу, проявляйте заботу. Тогда Сатурн преподнесет вам щедрый подарок. И не игнорируйте советы, предупреждения, которые звезды дали всем знакам зодиака.

Лев

Львы словно переродятся в период с 17 июня по 4 ноября. Сил и энергии будет хоть отбавляй. А еще вы станете настоящим магнитом для противоположного пола. Влечение и притяжение будет на максимуме.

В денежном плане Львам тоже невероятно повезет. Они буквально сами придут в руки. Но за такие щедрые подарки придется платить. Докажите Сатурну, что вы готовы к серьезным действиям. Все начатые задачи и проекты необходимо завершить. Вам придется стать для кого-то хорошим другом или наставником.

К деньгам звезды советуют относиться бережно. Не тратьте все и сразу. А еще ретроградная планета испытает некоторых Львов на верность. Пройдите это испытание, не ведитесь на провокации, будьте сильными и благоразумными.

Рыбы

Рыбам планета даст шанс построить доверительные отношения. А еще на вашем горизонте появятся люди, которые помогут добиться успеха в карьере. Прислушайтесь к их советам, они подскажут, как поступить с деньгами и правильно распределить бюджет.