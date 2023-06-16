Музыкант из Сыктывкара Владимир Трошев побывал на шоу "Поле Чудес

Известный музыкант из Коми Владимир Трошев стал участником шоу “Поле чудес” на Первом канале. Выпуск выйдет 16 июня в 19:45. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с артистом и узнал, как прошли съемки передачи.
Побывать на шоу “Поле чудес” была детская мечта Владимира Трошева из Сыктывкара. На передаче музыкант исполнил одну из своих песен.
“Мне очень понравилось шоу, интересно было. Выигрывать я не хотел, просто исполнил свою давнюю детскую мечту. Леониду Аркадьевичу очень понравился наш коми язык. Все время просил меня поговорить на нем”, — сообщил Владимир Трошев.
Смог ли выиграть наш земляк в передаче, узнаем 16 июня на Первом канале в 19:45 по московскому времени.
Напомним, в День России артист презентовал свою новую песню и клип “ZOV Предков”. Сейчас на видеоклипе уже более полумиллиона просмотров.