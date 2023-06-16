Музыкант из Сыктывкара Владимир Трошев побывал на шоу "Поле Чудес

Известный музыкант из Коми Владимир Трошев стал участником шоу “Поле чудес” на Первом канале. Выпуск выйдет 16 июня в 19:45. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с артистом и узнал, как прошли съемки передачи.

Побывать на шоу “Поле чудес” была детская мечта Владимира Трошева из Сыктывкара. На передаче музыкант исполнил одну из своих песен.