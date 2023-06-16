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Выяснилась причина запаха газа на улицах Сыктывкара

Выяснилась причина запаха газа на улицах СыктывкараФото "Про Город Сыктывкар"

Выяснилось, откуда был запах газа в Сыктывкаре. Как сообщили в аварийной газовой службе журналисту “Про Города”, утечек не было. Причиной всему стал одоронат.

Напомним, 15 июня в столице Коми горожане массово жаловались на запах газа. Его почувствовали сразу на нескольких улицах Сыктывкара: Карла Маркса, Печорская, Громова, Октябрьский проспект. Люди из-за резкого запаха не могли открыть окна, некоторым становилось плохо. 

“Днем приехали газовики, приборами все проверили — утечек нет. Но запах есть и от него уже плоховато”, — прокомментировал в социальных сетях сыктывкарец. 

На 16 июня запах газа устранили. Как сообщили в аварийной газовой службе, утечек не было. В поток газа добавили одорант, из-за этого в городе и был такой запах. 

Одоронат применяют для придания запаха природному газу. Его также используют за пределами города, чтобы вовремя обнаружить утечку. 

Как сообщили в Минздраве Коми, 15 июня скорая медпомощь из-за плохого самочувствия от запаха газа горожанам не понадобилась. 

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