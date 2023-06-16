Александр Шахай из Коми найден мертвым

Пропавший Александр Шахай из Княжпогостского района погиб. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда Коми "ЛизаАлерт".

Напомним, мужчину искали почти полгода. 53-летний уроженец поселка Чиньяворык ушел из дома 7 февраля и не вернулся. 15 февраля информацию о пропаже распространили волонтеры "ЛизаАлерт", а вчера вечером, 15 июня, стало известно, что мужчины нет в живых. Поисковый отряд выразил соболезнования родным и близким Александра Шахай.