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Александр Шахай из Коми найден мертвым

Александр Шахай из Коми найден мертвымфото поискового отряда "ЛизаАлерт"

Пропавший Александр Шахай из Княжпогостского района погиб. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда Коми "ЛизаАлерт".

Напомним, мужчину искали почти полгода. 53-летний уроженец поселка Чиньяворык  ушел из дома 7 февраля и не вернулся. 15 февраля информацию о пропаже распространили волонтеры "ЛизаАлерт", а вчера вечером, 15 июня, стало известно, что мужчины нет в живых. Поисковый отряд выразил соболезнования родным и близким Александра Шахай.

Напомним, в Коми продолжаются поиски Юлии Мельховой. 30-летняя жительница Сосногорска пропала около трех недель назад. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, стройного телосложения, серые глаза, русые волосы. Полиция города обращается к гражданам, владеющим любой информацией о месте нахождения Юлии Мельховой, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (82149) 56701, 102.

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